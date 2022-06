Cahill: "Sinner? Doti da grande, l'erba gli piacerà"

25-06-2022 23:07

A La Gazzetta dello Sport, Darren Cahill ha spiegato questa settimana di lavoro con Jannik Sinner, Queste le parole del nuovo coach del transalpino: “Per il momento ci stiamo conoscendo. Ci siamo proprio presi questo periodo per fare un po’ ‘spogliatoio’ e capire cosa vogliamo gli uni dagli altri. Le premesse sono ottime, Sinner è un grande talento che ha lavorato con due ottimi allenatori che lo hanno portato a grandi livelli.

Io spero di portare un po’ della mia esperienza e aiutarlo, insieme a Simone, a evolvere. Migliorare e crescere per arrivare ai livelli che gli competono. Dopo Wimbledon, dove io sarò anche occupato come commentatore di Espn, ci siederemo tutti insieme a parlare e decidere del futuro”.

Cahill ha aggiunto: “Sinner non mi ha chiesto una cosa in particolare, abbiamo discusso di come vede il suo gioco, di come si vede tra due o tre anni e come vorrebbe si sviluppasse il suo gioco. Un po’ ha iniziato a farlo, ma si tratta di un percorso. Ci vuole pazienza e lavoro ma sicuramente Jannik arriverà a un livello ancora più alto. L’erba? Non è la sua superficie preferita, ma avrà modo di cambiare idea. Penso che il suo gioco sia adatto a questa superficie e lo capirà anche lui in futuro”.

Infine, Cahill ha rivelato il suo segreto: “Quello che ho sempre cercato di fare con i miei giocatori è renderli solidi tecnicamente e mentalmente, in grado di padroneggiare il loro tennis e di migliorarlo. La classifica poi viene da sé. Di certo Jannik è già molto maturo e sa cosa vuole, e questa è una caratteristica dei grandi” ha concluso.