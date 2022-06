Quanto si vince a Wimbledon quest'anno: montepremi mai così ricco

26-06-2022 13:19

Quest’anno il torneo di Wimbledon non assegnerà punti per la classifica mondiale per la ritorsione di ATP e WTA a causa dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi da parte degli organizzatori londinesi, ma il montepremi dei Championship sarà ricco come non mai. Verranno distribuiti infatti 40,35 milioni di sterline, circa 46,9 milioni di euro, il 15,23% in più rispetto all’anno scorso e il 6,23% in più del 2019, l’ultima edizione col pienone del pubblico. Chi vince il singolare maschile e femminile si porterà a casa 2 milioni di sterline, il 17,65% più dell’anno scorso, chi perde in finale 1,05 milioni, il 16,67% in più. Ci sarà uno solo dei campioni in carica dei singolari, Novak Djokovic, vincitore un anno fa nel maschile, mentre la trionfatrice del femminile Ashleigh Barty si è ritirata la scorsa primavera. Ecco nel dettaglio tutte le cifre del montepremi di Wimbledon, comprese quelle dei doppi.

Wimbledon 2022: montepremi singolare maschile e femminile

Primo turno qualificazioni: 12.943 euro (11.000 sterline)

Secondo turno qualificazioni: 22.356 euro (19.000 sterline)

Terzo turno qualificazioni: 37.652 euro (32.000 sterline)

Primo turno: 58.832 euro (50.000 sterline)

Secondo turno: 91.778 euro (78.000 sterline)

Terzo turno: 141.196 euro (120.000 sterline)

Ottavi di finale: 223.561 euro (190.000 sterline)

Quarti di finale: 364.757 euro (310.000 sterline)

Semifinali: 629.501 euro (535.000 sterline)

Finalista: 1.235.469 euro (1.050.000 sterline)

Vincitore / vincitrice: 2.353.273 euro (2.000.000 sterline)

Wimbledon 2022: montepremi doppio maschile e femminile

Primo turno: 14.711 euro (12.500 sterline)

Secondo turno: 23.537 euro (20.000 sterline)

Terzo turno: 38.837 euro (33.000 sterline)

Quarti di finale: 78.850 euro (67.000 sterline)

Semifinali: 158.878 euro (135.000 sterline)

Finalisti: 317.755 euro (270.000 sterline)

Vincitori / vincitrici: 635.511 euro (540.000 sterline)

Wimbledon 2022: montepremi doppio misto

Primo turno: 4.411 euro (3.750 sterline)

Secondo turno: 8.822 euro (7.500 sterline)

Quarti di finale: 18.820 euro (16.000 sterline)

Semifinali: 36.464 euro (31.000 sterline)

Finalisti: 72.927 euro (62.000 sterline)

Vincitori: 145.855 euro (124.000 sterline)