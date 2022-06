24-06-2022 19:46

Il torneo di Wimbledon 2022 è il principale torneo sull’erba del circuito ATP. Inizia il 27 giugno. E’ il terzo appuntamento del Grande Slam. Quest’anno è stato scelto di non assegnare punti per la classifica Atp e questo danneggerà non poco alcuni tennisti come il nostro Berrettini che l’anno scorso arrivò sino alla finale poi sconfitto da un Djokovic disumano. Berrettini perderà molte posizioni in classifica. Il tabellone si è completato con i vincitori delle qualificazioni. Il perché di questa drastica decisione è legato alla decisione da parte degli organizzatori di escludere tennisti russi e bielorussi. Quindi grande assente il numero uno del tennis mondiale Daniil Medvedev e con lui anche Rublev. Forfait ma per infortunio per il tedesco Zverev.

Testa di serie numero 1 è Nole Djokovic, che è come detto il campione uscente. Testa di serie numero 2 e capofila della parte bassa del tabellone è Rafa Nadal, fresco di successo al Roland Garros. Teste di serie 3 e 4 non esattamente due fenomeni sull’erba come il norvegese Ruud e il greco Tsitsipas. Nutrita la rappresentanza italiana: Berrettini è testa di serie numero 8, quindi nella parte bassa del tabellone, così come Musetti e Sonego (che è testa di serie numero 32 e rischia di incrociare quasi subito Rafa Nadal). Nella parte alta del tabellone gli altri tre azzurri: Sinner (testa di serie numero 10), Fognini e il sorprendente Vavassori che è entrato nel tabellone principale passando dalle qualificazioni.

I quarti di finale ideali sarebbero Djokovic-Alcaraz e Ruud-Hurkacz nella parte alta e Berrettini-Tsitsipas e Auger Aliassime-Nadal nella parte bassa. Ma l’erba di Wimbledon ha spesso regalato enormi sorprese negative specialmente ai terraioli che qui devono adattarsi al gioco veloce e al serve and volley. La finale è prevista il 10 luglio.

Wimbledon ATP 2022, primo turno: tabellone, partite, risultati

(1) Djokovic (SRB) – Kwon (KOR) Kokkinakis (AUS) – Majchrzak (POL) Tabilo (CIL) – Djere (SRB) (25) Kecmanovic (SRB) – Millman (AUS) (22) Basilashvili (GEO) – (Q) Rosol (CZ) Paire (FRA) – Halys (FRA) (WC) Van Rijthoven (OLA) – Delbonis (ARG) (15) Opelka (USA) – Taberner (SPA) (10) SINNER (ITA) – (WC) Wawrinka (SVI) Altmaier (GER) – M.Ymer (SWE) Murray (GBR) – Duckworth (AUS) (20) Isner (USA) – (Q) Couacaud (FRA) (32) Otte (GER) – Gojowczyk (GER) (WC) Clarke (GBR) – (Q) C. Harrison (USA) Griekspoor (OLA) – FOGNINI (ITA) (5) Alcaraz (SPA) – Struff (GER) (3) Ruud (NOR) – Ramos-Vinolas (SPA) Etcheverry (ARG) – Humbert (FRA) Goffin (BEL) – (Q) Albot (MOL) (31) Baez (ARG) – Daniel (JAP) (23) Tiafoe (USA) – (Q) VAVASSORI (ITA) (Q) Marterer (GER) – Bedene (SLO) Bublik (KAZ) – Fucsovics (UNG) (16) Carreno Busta (SPA) – Lajovic (SRB) (9) Norrie (GBR) – Andujar (SPA) Monteiro (BRA) – Munar (SPA) (WC) Peniston (GBR) – Laaksonen (SVI) (18) Dimitrov (BUL) – Johnson (USA) (30) Paul (USA) – Verdasco (SPA) (Q) Purcell (AUS) – Mannarino (FRA) Coria (ARG) – Vesely (CZ) (7) Hurkacz (POL) – Davidovich Fokina (SPA) (8) BERRETTINI (ITA) – Garin (CIL) (Q) Huesler (SVI) – (LL) Grenier (FRA) (LL) Kolar (CZ) – Bonzi (FRA) (29) Brooksby (USA) – (Q) Kukushkin (KAZ) (19) De Minaur (AUS) – Dellien (BOL) (WC) Bergs (BEL) – Draper (GBR) (Q) Klein (SRB) – (WC) Broady (GBR) (12) Schwartzman (ARG) – Coric (CRO) (13) Shapovalov (CAN) – Rinderknech (FRA) Nakashima (USA) – (Q) Kuhn (GER) Galan (COL) – Koepfer (GER) (17) Bautista Agut (SPA) – Balazs (UNG) (26) Krajinovic (SRB) – Lehecka (CZ) (WC) Jubb (GBR) – Kyrgios (AUS) Carballes Baena (SPA) – Thompson (AUS) (4) Tsitsipas (GRE) – (Q) Ritschard (SVI) (6) Auger-Aliassime (CAN) – Cressy (Q) Zapata Miralles (SPA) – (Q) Sock (USA) (Q) Novak (AUT) – Bagnis (ARG) (28) Evans (GBR) – (Q) Kubler (AUS) (24) Rune (DAN) – Giron (USA) Martinez (SPA) – Molcan (SRB) (WC) Gray (GBR) – Tseng (TAI) (11) Fritz (USA) – MUSETTI (ITA) (14) Cilic (CRO) – McDonald (USA) J.Sousa (POR) – Gasquet (FRA) Ruusuvuori (FIN) – Nishioka (JAP) (21) Van de Zandschulp (OLA) – F.Lopez (SPA) (27) SONEGO (ITA) – Kudla (USA) Popyrin (AUS) – Gaston (FRA) Querrey (USA) – Berankis (LIT) (2) Nadal (SPA) – F.Cerundolo (ARG)

Dove vedere le partite di Wimbledon in tv e streaming

Il torneo di Wimbledon è trasmesso interamente e in esclusiva su Sky. Occorre quindi sottoscrivere un abbonamento e poi scegliere tra Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport. Anche per lo streaming bisogna ricorrere alla piattaforma SkyGO.

GUIDA TV: a che ora sono trasmesse in tv le partite di Wimbledon

FAQ Quando inizia Wimbledon? Il 27 giugno 2022 Quando finisce Wimbledon? Finale il 10 luglio 2022

