I tabelloni di Wimbledon: per Berrettini semifinale teorica con Nadal

24-06-2022 16:47

Sono stati sorteggiati i tabelloni principali del singolare maschile e femminile del torneo di Wimbledon che inizia lunedì.

Saranno sei gli uomini a difendere i nostri colori. Cominciamo da Matteo Berrettini, che è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, dove c’è Rafael Nadal. Il tennista romano giocherà il primo turno contro il cileno terraiolo Cristian Garin, il primo discreto avversario per lui dovrebbe arrivare negli ottavi contro Diego Schwartzman o Alex De Minaur, mentre nei quarti potrebbe avere Stefano Tsitsipas, che però avrà nel suo spicchio di tabellone Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov ma soprattutto Nick Kyrgios, capace di qualunque cosa nel bene e nel male. Quindi in semifinale ci sarebbe Nadal.

Jannik Sinner avrà subito un avversario stagionato ma comunque difficile come Stan Wawrinka, e neanche agli alttri azzurri è andata granché bene: Fabio Fognini è stato accoppiato a Tallon Griekspoor (e se lui e Sinner vinceranno saranno di fronte al secondo turno), Andrea Vavassori a Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti a Taylor Fritz e Lorenzo Sonego, forse il sorteggio migliore, a Denis Kudla. Come quasi sempre invece la testa di serie numero 1 Novak Djokovic ha la parte di tabellone più favorevole, con Casper Ruud, che non è certo uno specialista dell’erba, in una teorica semifinale, dove potrebbe arrivare anche Hubert Hurkacz, attenzione però all’eventuale quarto contro Carlos Alcaraz.

Per quanto rugiarda il tabellone femminile, c’è curiosità per quello che potrà fare la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo, che non ha partecipato a nemmeno un torneo di preparazione ai Championship e che avrà al primo turno la qualificatta croata Jana Fett, numero 254. Ma soprattutto, tutti attandono Serena Williams, al rientro e opposta alla francese Harmony Tan, e la giovane beniamina di casa vincitrice degli US Open Emma Raducanu, che sarà subito opposta a un’avversaria difficile come la belga Alison Van Uytvanck. Le italiane: Camila Giorgi avrà la polacca Magdalena Frech, Lucia Bronzetti la statunitense Ann Li, Jasmine Paolini un compito proibitivo contro la ceca Petra Kvitova, infine derby azzurro tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.