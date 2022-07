Wimbledon, nulla da fare: Nadal si ritira

07-07-2022 20:59

Rafael Nadal è stato costretto ad abbandonare Wimbledon. Il campione spagnolo deve dire addio a causa di una lesione addominale, che ha accusato già duranete il match con Fritz ai quarti, poi vinti 3-2 al tie break nel quinto set. Kyrgios vola così direttamente nella finale del prestigioso torneo inglese e affronterà il vincente tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e Cameron Norrie.

Queste le parole di Nadal in conferenza stampa: “Ieri ho sofferto, mi sono accordo che qualcosa non andava bene – spiega Nadal – Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. L’ho fatto tante volte in carriera, ma se continuassi a giocare il mio infortunio peggiorerebbe. Sono molto triste. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni”.

“Dalla scorsa settimana ho accusato questo problema – spiega -. Ieri ho sentito che le cose iniziavano a peggiorare dal 3-1 del primo set. Ho preso questa decisione perché non posso essere competitivo. L’infortunio non poteva che peggiorare, non posso rischiare di stare 2-3 mesi fuori. Per me la cosa più importante è la felicità, più di qualsiasi titolo o Grande Slam”.

Nadal sognava il grande Slam dopo la vittoria agli Australian Open e al Roland Garros, ma adesso non sarà più possibile. Lo spagnolo adesso cercherà di recuperare il prima possibile in vista degli US Open.