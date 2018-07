Wimbledon, a Djokovic l'altra maratona

Due anni dopo l’Us Open perso contro Stan Wawrinka, Novak Djokovic tornerà a giocare una finale dello Slam. Il serbo ha infatti avuto la meglio su Rafa Nadal nella seconda semifinale di Wimbledon, giocata in due parti dopo la sospensione di venerdì a mezzanotte.

Djokovic, già in vantaggio per due set a uno, con i parziali di 6-4, 3-6, 7-6 (9), ha completato l’opera al termine però di una prosecuzione spettacolare che ha portato il tempo totale del match a 5 ore e 16’, che si sommano alle sei ore e mezzo di durata della prima semifinale tra Anderson e Isner, vinta dal primo. Nadal ha conquistato il quarto set per 6-3, cedendo però 10-8 al quinto.

Djokovic, numero 21 del ranking prima del torneo, se la vedrà quindi con il sudafricano, mentre Nadal si consola restando numero uno al mondo.



SPORTAL.IT | 14-07-2018 17:00