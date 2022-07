Wimbledon, Alcaraz: "La rivalità con Sinner spero diventi la più importante"

03-07-2022 23:33

Alcaraz, sconfitto agli ottavi di Wimbledon da Sinner, a fine match si è congratulato con l’azzurro: “Ho molto rispetto per lui perché siamo amici, è una brava persona, sia dentro che fuori dal campo. Ha meritato di vincere perché tutte le volte che ho avuto l’occasione per andare avanti Jannik ha giocato meglio di me i punti importanti”.

Alcaraz non ha dubbi: “Spero che la nostra rivalità diventi nei prossimi anni la più importante del circuito. Da parte mia cercherò di diventare il tennista migliore del mondo e ovviamente anche Jannik tenterà di fare lo stesso. Sono sicuro che lui rimarrà al vertice per molti anni. Mi piace giocare contro di lui, speriamo in futuro di poter lottare per vincere tutti i tornei più importanti”.