Wimbledon, battibecco tra Nadal e Sonego: le parole

02-07-2022 22:41

Rafael Nadal ha battuto Lorenzo Sonego nel terzo turno di Wimbledon 3-0, in un match praticamente senza storia. Non sono mancate però le polemiche durante e dopo la partita tra l’azzurro e il campione spagnolo.

Nadal si è lamentato con Sonego, reo secondo lo spagnolo di aver alzato troppo la voce. Queste le dichiarazioni del maiorchino: “No, non è vero che la situazione è diventata incandescente. Ho cercato di dire a Lorenzo nel modo più gentile possibile se poteva fare meno rumore. Ora mi sento in colpa, perché forse l’ho disturbato. Non era questa la mia intenzione. Non l’ho fatto apposta, davvero. Ora cercherò di spiegarmi con lui anche negli spogliatoi, mi sento malissimo per quello che ho fatto”.

Sonego non l’ha presa bene: “Non esiste che un giocatore chiami a rete un altro, si fa in terza categoria non a Wimbledon – ha detto dopo il match -. Chiami l’arbitro, non chiami un giocatore a rete. In quel momento mi ha condizionato. Mi ha detto che era condizionato dal mio verso. A fine partita si è scusato, è stato educatissimo. Io gli ho detto che però in quel momento mi aveva condizionato”.