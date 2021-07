Wimbledon, Djokovic: "Berrettini farà bene, io non mi fermo qui"

Al termine della finale di Wimbledon, il vincitore Djokovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “E’ stata più di una battaglia, congratulazioni a Matteo e alla famiglia. Non è bello perdere in finale ma ha una grande carriera davanti a se. E’ un vero martello, ho i segni sulla pelle”.

Djokovic ha vinto il 20esimo Slam eguagliando Nadal e Federer: “Vincere Wimbledon è sempre satto il mio più grande sogno da bambino e lo ripeto sempre. Devo essere consapevole che è un grande onore. Da piccolo in Serbia mi costruivo questo trofeo con ciò che trovavo. 20 Slam come Federer e Nadal? Vuol dire che nessuno di noi tre si fermerà, come ho già spesso detto. Sono i due giocatori più importanti che ho mai affrontato in carriera ed è anche grazie a loro se sono qui. Mi hanno insegnato cosa dovevo fare per crescere e migliorare e quando ho perso le prime partite importanti con loro tutto è cambiato ed è iniziato un incredibile viaggio che non si fermerà qui. Vincere tutti gli Slam stagionali? Posso immaginare che può succedere, sto giocando bene e ci proverò”.

Infine Djokovic passa ai ringraziamenti e scherza sulla finale di Euro 2020: “Un pensiero al mio team, alla mia famiglia, agli amici, vi voglio bene e grazie per aver sacrificato il vostro tempo per me. E’ uno sport individuale ma alla fine con voi diventa di squadra. Finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra? Mi mettete in una situazione difficile, mi divertirò e basta(ride)”.

OMNISPORT | 11-07-2021 19:08