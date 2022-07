Wimbledon, Djokovic conquista ancora la finale

08-07-2022 19:11

Novak Djokovic ancora in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto l’inglese Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 e adesso affronterà all’ultimo atto l’australiano Kyrgios, riposato per non aver giocato contro Nadal in semifinale a causa di una lesione addominale dello spagnolo.

Djokovic ha sofferto nuovamente nel primo set, sbagliando diversi colpi ma i tanti meriti vanno anche a Norrie, molto preciso e caricato dal pubblico dalla sua parte. La risposta del campione serbo però non si è fatta attendere.

Nel secondo, nel terzo e nel quarto set Djokovic ha alzato il ritmo, regalando i suoi classici colpi da fuoriclasse. Col passare del tempo Norrie è calato di intensità e il 20 volte vincitore di Slam ne ha approfittato, chiudendo senza problemi i conti. Adesso Djokovic ha la grande possibilità di vincere il 21esimo Slam e per la settima volta Wimbledon. Non ci sarà la sfida contro il grande rivale Nadal, ma lo spettacolo domenica è comunque garantito.