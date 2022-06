Wimbledon, Feliciano Lopez batte il record di Roger Federer

28-06-2022 19:46

Feliciano Lopez ha eguagliato il record di 81 partecipazioni al main-draw di Roger Federer negli eventi del Grande Slam nell’era Open, anche se è stato battuto al primo turno di Wimbledon.

Il quarantenne ha debuttato nel Grande Slam agli Open di Francia del 2001 e ha partecipato a tutti i tornei più importanti a partire da quello di Parigi del 2002, finché quest’anno non è riuscito a superare le qualificazioni del Roland Garros. Lo spagnolo Lopez è stato sconfitto 6-2 6-3 6-3 da Botic van de Zandschulp a Wimbledon nella giornata di oggi.

Classificato al 214° posto nella classifica ATP, Lopez è stato tre volte ai quarti di finale all’All England Club e ha raggiunto anche i quarti di finale degli US Open nel 2015. Da allora, il veterano non è mai andato oltre il terzo turno in uno slam.

Fabrice Santoro è terzo nella classifica dietro a Federer e Lopez con 70 presenze nel main-draw dei Major, mentre Mikhail Youzhny e Fernando Verdasco sono a 69.

In campo femminile, Alize Cornet ha eguagliato il record assoluto di Ai Sugiyama di partecipazioni consecutive al main-draw di un Grande Slam con 62 presenze e ha festeggiato il passaggio al secondo turno battendo la testa di serie numero 27 Yulia Putintseva per 6-3 7-6 (7-5).