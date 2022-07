Wimbledon, Fognini non si fida di Nadal

07-07-2022 11:53

Rafael Nadal ha raggiunto la semifinale di Wimbledon dopo aver battuto l’americano Fritz 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6. In tanti hanno parlato di impresa dello spagnolo, considerando i problemi fisici accusati durante il match. Il padre del 22 volte vincitore di Slam ha anche consigliato al figlio di ritirarsi, ma alla fine è arrivata una vittoria sofferta al tie break.

Queste le parole di Nadal al termine: “C’è qualcosa agli addominali che non va bene, c’è stato il campo a dare energia. Ho dovuto servire diversamente, non so come ho fatto a vincere questa partita. Con Federer abbiamo condiviso momenti importanti in questo campo, ricordo la finale del 2008. Mai avrei immaginato di essere qui 14 anni dopo. Spero di essere pronto per giocare, Kyrgios è un grande giocatore da erba, ha avuto una grande stagione. La mia sfida sarà di essere al 100 percento”.

C’è chi però è scettico e mette in guardia i fan del tennis che stanno ammirando le gesta di Nadal a Wimbledon: “Smettetela di credere a quello che leggete, per favore“, parole utilizzate da Fabio Fognini in una storia di Instagram. L’azzurro non crede che lo spagnolo possa aver vinto da infortunato e mette in guardia anche Kyrgios, prossimo avversario di Nadal.