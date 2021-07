Wimbledon, Kyrgios: "Federer, Nadal e Djokovic sono semidei, ma..."

Se c’è un’atleta che, nel tennis, odierno può considerasi assolutamente non banale, sia per quanto riguarda le prestazioni in campo sia per le dichiarazioni in sala stampa, quello è Nick Kyrgios. L’australiano, che si è guadagnato l’accesso al terzo turno di Wimbledon 2021 battendo Gianluca Mager in tre set, è finalmente tornato sull’erba dei Championships (e alle competizioni) dopo una lunghissima pausa, precisamente dagli Australian Open 2021.

Il tennista nativo di Canberra, dopo il successo sull’italiano, ha tenuto a ricordare un concetto a volte troppo spesso dimenticato, ossia la specialità che esiste nella normalità. Per farlo, ha tirato in ballo niente di meno che i Big 3 del Tennis Nole Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal:

“Non tutti possono essere Federer, Djokovic e Nadal. Sono atleti che compaiono una volta ogni dieci anni e che ispirano milioni di persone. Sono come dei, sono intoccabili e lo dico io stesso. Ma il tennis ha bisogno anche di persone normali, con le quali la gente possa entrare in empatia e identificarsi.Credo di essere una di quelle persone. Non sono Federer, Djokovic o Nadal. Sono Nick Kyrgios”.

Un monito per tutti di seguire la propria strada senza tenare sempre di emulare atleti inarrivabili, di mantenere la propria personalità e le proprie motivazioni personali.

Kyrgios, a Wimbledon, affronterà al terzo turno il canadese Felix Auger-Aliassime, contro il quale ha perso al secondo turno al Queen’s 2019.

OMNISPORT | 02-07-2021 17:13