Wimbledon, Nadal ai quarti: superato van de Zandschulp in tre set. Ora Fritz

04-07-2022 22:53

Rafael Nadal inizia per davvero la propria corsa al terzo Slam della stagione dopo i due vinti in Australia e a Parigi. Sui verdi campi dell’All England Club, il mancino di Macorís, record man dell’era Open in quanto a Major vinti (22, due in più di Nole e di Roger), demolisce 6-4, 6-2, 7-6 (6) Botic van de Zandschulp in due ore e 21 minuti di gioco.

Nel prossimo turno le cose si fanno più serie per l’iberico, che affronterà Taylor Fritz. Tra l’altro, i due si sono già sfidati quest’anno in finale al Masters 1000 di Indian Wells.