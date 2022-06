Wimbledon, Nadal e il Grande Slam: Williams e Nole non ci sono riusciti

25-06-2022 09:31

Rafael Nadal è a metà strada verso il Calendar Grande Slam, un’impresa che segnerebbe il coronamento della carriera di qualsiasi giocatore.

Tuttavia, il grande tennista spagnolo non deve guardare molto indietro nella storia per vedere quanto velocemente questo sogno possa essere rovinato, con Novak Djokovic che solo l’anno scorso ha fallito clamorosamente la conquista di tutti e quattro i Major, venendo sconfitto solamente all’ultima occasione, ovvero nel corso dello US Open.

Nadal , forse il giocatore più solido del tennis, arriva a Wimbledon ben consapevole che la vittoria dei primi due major dell’anno non è garanzia di successo futuro.

All’età di 36 anni e con un problema al piede che richiede un’attenta e continua vigilanza, sarebbe probabilmente l’impresa più notevole dell ‘Era Open se Nadal aggiungesse i titoli di Wimbledon e US Open ai suoi trionfi agli Australian Open e al Roland Garros

Un tale dominio è raro nel tennis: Rod Laver è stato l’ultimo giocatore a conquistare tutti e quattro i titoli di singolare maschile nei Major, nel 1969 .

Steffi Graf li ha vinti tutti e quattro in campo femminile nel 1988 e sembrava scontato che Serena Williams avrebbe fatto lo stesso nel 2015, quando si è presentata agli US Open con tre major già conquistati.

Ma la Williams, come si sa, ha visto il suo sogno infrangersi quando ha affrontato Roberta Vinci in semifinale, mentre Djokovic ci è andato ancora più vicino nel 2021, perdendo contro Daniil Medvedev in finale a Flushing Meadows.