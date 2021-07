Wimbledon, Pietrangeli consiglia Berrettini su come andare in finale

Matteo Berrettini vuole continuare a scrivere la storia del tennis nostrano. L’azzurro numero uno del ranking Atp, dopo aver battuto l’amico canadese Auger-Aliassime ai quarti di Wimbledon, ha riportato un italiano in semifinale 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, e adesso sogna il grande colpo.

“La cosa più importante che ho fatto nei quarti contro Auger-Aliassime – ha detto Berrettini in un’intervista a Sky – è come ho gestito la partita dal punto di vista mentale. So che posso giocare meglio a tennis, so che posso creare più problemi al mio avversario, ma nonostante le difficoltà davo l’impressione di essere molto sicuro di me, di testa era come se stessi riuscendo a fare tutto al meglio, questo è un grande obiettivo che ho raggiunto e che mi dà grande forza. So quanto sia importante anche per gli avversari: quando vedo uno che sta giocando male ma che affronta il match come una bestia mi dico ‘e questo come lo batto?’ Ora ho la consapevolezza di poter alzare il livello nei momenti importanti riuscendo a portare a casa la partita”.

Berrettini crede nell’impresa e ci crede anche Pietrangeli, per nulla geloso del risultato del tennista romano: “Più di dirti bravo non posso – il messaggio di Pietrangeli a Berrettini a La Gazzetta dello Sport -. Gli stupidi pensano che proverei rabbia nel vederti in finale ma non è così, mi accontento del mio record durato ben 61 anni, vuol dire che qualcosa ho fatto anche io. Attento Matteo, il polacchino(Hurkacz, che ha sconfitto Federer 3-0) è forte, mi raccomando punta sul servizio. Ti devi concentrare su quello, così hai il 60% di possibilità di vincere, poi in caso con Djokovic si vedrà”.

Berrettini ascolterà sicuramente il consiglio di Pietrangeli, d’altronde il servizio è il suo punto forte e dovrà puntare soprattutto su questa arma.

OMNISPORT | 08-07-2021 22:56