Wimbledon, Pliskova sulla Williams: "Tornare non sarà facile per lei"

20-06-2022 18:55

Secondo Karolina Pliskova, Serena Williams troverà “molto difficile” vincere l’ottavo titolo di Wimbledon in singolare a partire dalla prossima settimana.

La Williams ha annunciato la sua partecipazione a Wimbledon dopo aver ricevuto una wildcard la scorsa settimana, essendo assente dal ritiro al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich all‘All England Club lo scorso anno.

La grande americana farà coppia con Ons Jabeur per giocare il doppio a Eastbourne nei prossimi giorni, mentre si prepara al suo ritorno a Wimbledon.

Ma la Pliskova, che l’anno scorso ha perso la finale di Wimbledon contro Ashleigh Barty, sostiene che la Williams potrebbe faticare ad eguagliare i suoi precedenti exploit dopo il rientro da un lungo infortunio alla gamba.

“Non so quanto tempo sia passato dall’ultima volta che ha giocato. È passato un anno? È molto tempo, e lei non è più la più giovane, quindi suppongo che anche il corpo abbia bisogno di tempo per tornare in forma”, ha detto la Pliskova in vista della sua campagna a Eastbourne. “Giocare partite nei tornei è ancora molto diverso dall’allenarsi e, da quello che ho capito, lei non giocherà [in singolare] qui, ma solo in doppio”.

“Penso che sarà difficile, super difficile per lei, non importa che tipo di giocatrice sia, perché è una cosa in cui hai bisogno di tempo. Ma ovviamente è una tennista straordinaria, ha raggiunto tanti traguardi e comunque molte giocatrici avranno molta paura di giocare contro di lei. Questo è il suo vantaggio, ma vediamo il livello. Non posso dirlo con certezza”.

Pliskova ha vinto due dei suoi tre incontri nel Grande Slam con la Williams, eliminandola ai quarti di finale agli Australian Open 2019 e nella finale a quattro agli US Open 2016.

Mentre la numero sette del mondo può aver messo in dubbio le possibilità della Williams, Paula Badosa non è entusiasta della prospettiva di affrontare la 23 volte campionessa di Major sull’erba.

“Penso che abbia sorpreso tutti, ma è molto bello riaverla con noi. Mi stupisce davvero che abbia tutta questa voglia di giocare”, ha detto la numero quattro del mondo.

“È una grande ispirazione. È bello riaverla con noi e spero che possa tornare per molto tempo ancora, perché credo che faccia molto bene al tennis. Ma dall’altra parte, ovviamente, non voglio giocare contro di lei! Spero che il sorteggio vada a sfavore di un’altra giocatrice perché nessuno vuole giocare contro Serena e [tanto meno] sull’erba. Preghiamo per questo!”.