Wimbledon, scoppia il caso Murray: le accuse della famiglia. Ma cercherà il miracolo come Djokovic

Andy Murray vuole stringere i denti e partecipare a Wimbledon: l’entourage smentisce il Telegraph e la famiglia lancia accuse. Anche Djokovic prova a forzare i tempi

Andy Murray ci vuole essere, Wimbledon per lui (come per tanti altri e i britannici in particolare) non è un torneo come tutti gli altri. Ma nell’ultimo periodo la sorte sembra essersi accanita nei confronti dello scozzese capace di trasformare i Big 3 in Big 4. Ma in Inghilterra la sua presenza è un caso con i media al centro della vicenda.

L’esclusiva di The Telegraph

Nel pomeriggio di domenica è stato The Telegraph con un articolo a firma di Simon Briggs a lanciare la bomba: “Murray non parteciperà a Wimbledon”. La notizia ha fatto subito il giro del web con il giornalista inglese che ha scritto che dopo l’operazione alla schiena per la rimozione di una cisti il giocatore non sarebbe sceso in campo al torneo inglese. Lo scozzese era stato costretto al ritiro nel match degli ottavi di finale del Queen’s (contro Thompson) proprio per un problema alla schiena. Secondo il Telegraph però le chance di vedere il giocatore sull’erba di Wimbledon erano praticamente inesistenti. Una possibilità che ha creato tanto dispiacere visto che per Murray potrebbe essere una delle ultime possibilità di partecipare a un torneo a cui è sempre stato legato.

La smentita dello staff e le accuse della famiglia

La notizia della mancata partecipazione di Murray a Wimbledon è stata però immediatamente smentita. Il suo entourage ha subito preso la parola alla BBC: “Ha affrontato una piccola operazione ieri e dobbiamo aspettare e vedere come va. La decisione non è stata ancora presso ma speriamo per il meglio per Andy”.

E a prendere la parola è stata anche la famiglia con la mamma di Andy, Judy, che sui social si è lanciata all’attacco: “Quando i tuoi dettagli medici privati vengono fatti trapelare alla stampa da qualcuno di cui ti fidi è davvero deludente. E per vostra informazione non è ancora detto che non ci sarà”. Benché la partecipazione rimanga complicata, è stata proprio Judy a non escluderla del tutto.

Anche Djokovic lotta contro il tempo

Rimanendo sempre nel mondo dei Big4, anche Novak Djokovic è impegnato in una corsa contro il tempo per provare a essere ai nastri di partenza dello Slam inglese. Il serbo è arrivato oggi a Londra e ha cominciato gli allenamenti con le prime immagini che lo mostrano con un tutore intorno al ginocchio operato e uno intorno al braccio destro. I primi allenamenti sull’erba sono cominciati e la sensazione sempre più forte è che Nole possa essere regolarmente in campo la prossima settimana.