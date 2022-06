Wimbledon, Sinner: "Sto cercando di migliorare a rete"

30-06-2022 18:58

Jannik Sinner sta cercando di trovare il giusto feeling con l’erba e con Wimbledon.

Il tennista ha parlato a Corriere dello Sport parlando della sua attenzione al gioco a rete: “È sicuramente una parte che stiamo provando a migliorare, andare di più a rete. Ovviamente su erba è un po’ più semplice, però proverò a metterlo in campo anche sul cemento, perché secondo noi è una cosa importante per me. Quello che aiuta è che se servi meglio la prima palla, poi quella dopo è un pochettino più corta e si può andar subito, però in generale mi sto sentendo meglio a rete e anche lo slice va meglio.Quindi il lavoro che stiamo facendo è quello giusto e proviamo ad andare avanti”.

Ora, domani, affronterà l’americano John Isner.

“Sarà sicuramente una partita molto dura. Spero di leggere un po’ il suo servizio, ma è una delle sfide più difficili, rispondere al servizio di John.Ci sono sicuramente dei momenti importanti specialmente quando sta servendo, quindi di sicuro farò del mio meglio. Non avrò tanto ritmo, quindi vediamo”