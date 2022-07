Wimbledon, Sinner va agli ottavi: battuto Isner

01-07-2022 19:58

Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di Wimbledon. Successo importante in tre set per il tennista azzurro, che ha superato l’americano John Isner, numero 24 del ranking, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Bene nel primo e nel terzo set, l’altoatesino ha rischiato di perdere il secondo parziale, poi ripreso e vinto al tie-break.

Con questo successo Sinner a meno di 21 anni ha già raggiunto gli ottavi di finale in ognuno dei quattro tornei del Grande Slam. E ora per la testa di serie numero 10 del tabellone ci sarà la super sfida con l’altro baby fenomeno, lo spagnolo Carlos Alcaraz.