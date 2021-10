WINDTRE Rete Top Quality, il calcio come mai prima

21-10-2021 10:04

In un’epoca in cui lo streaming e le attività che si svolgono online, da casa o in mobilità, sono sempre più numerose – basti pensare allo smart working, alla dad, al gaming ma anche alla visione di una partita di calcio, è necessario essere all’altezza di questa abitudine moderna: la velocità della rete mobile è fondamentale.

La Rete Top Quality di WINDTRE è qui per te

Il noto operatore telefonico ha investito nel futuro con sguardo rivoluzionario e oggi offre ai suoi clienti la possibilità di provare, gratuitamente per il primo mese e senza vincoli, i servizi forniti dall’innovativa Rete Top Quality , la rete mobile più veloce in Italia per Ookla ®*. Curioso di sapere di cosa si tratta?

Rete Top Quality, se non la provi non ci credi

WINDTRE ha dimostrato, ancora una volta, di essere un operatore telefonico che ha cura delle esigenze dei suoi clienti e di quelli potenziali. In un’era sempre più votata all’utilizzo delle tecnologie digitali, WINDTRE ha puntato non soltanto a garantire un servizio affidabile ma anche ad eliminare le distanze tra le persone e per questo motivo ha lanciato la nuova Rete Top Quality. E’ una rete tutta nuova, con cui svolgere le proprie attività in maniera rapida, fluida ed affidabile .

La qualità dei servizi proposti è stata riconosciuta da società indipendenti: Ookla® ha premiato, per il terzo semestre consecutivo, la rete mobile WINDTRE in quanto Rete mobile più veloce d’Italia, sulla base dei test svolti dai clienti e analizzati dalla società indipendente.

Anche umlaut**, ha riconosciuto l’efficienza della Rete Top Quality, infatti indicata come la rete mobile dati migliore d’Italia e più affidabile anche in movimento.

La Rete Top Quality ha inoltre una copertura mobile che arriva al 99,7% della popolazione per quanto riguarda il 4G ed è al 95,4% per quanto riguarda il 5G***. Per ogni ulteriore informazione, verifica la copertura.

Prova la Rete Top Quality: 1° mese gratis e senza vincoli

Una partita di calcio va vissuta esattamente come se si fosse in campo insieme ai propri giocatori preferiti. Con la Rete Top Quality di WINDTRE è possibile utilizzare un servizio stabile ed efficiente che permette di seguire un incontro anche in movimento, magari quando si è al parco con amici oppure durante un viaggio. Per provare ‘sul campo’ la qualità della proposta di WINDTRE è stata lanciata la promozione “1° mese gratis e senza vincoli”. Dal 20 settembre, infatti, è possibile sfruttare i vantaggi di questa rete mobile innovativa e di tutte le sue funzionalità, in maniera totalmente gratuita per il primo mese. La Rete Top Quality WINDTRE, ha una copertura elevata sia in 4G sia in 5G e potrà essere ‘testata’ per 31 giorni consecutivi, senza vincolo. Per provare la qualità della rete mobile WINDTRE senza pagare la prima mensilità, né il costo per la SIM basterà recarsi in un WINDTRE Store e scegliere l’offerta disponibile tra quelle in promozione.

L’offerta potrà essere disattivata, durante il periodo promozionale di 31 giorni, in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi e con un semplice click sull’app WINDTRE.

Le offerte disponibili con il 1° mese gratis e senza vincoli sulla Rete Top Quality

Oltre a poter usufruire gratuitamente di quest’incredibile rete mobile firmata WINDTRE, è possibile scegliere tra diverse offerte in modalità Easy Pay, pensate appositamente per soddisfare le esigenze di ogni cliente, una più allettante dell’altra.

– Di più Lite 5G :50 Giga con in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a disposizione.

– Di più Full 5G: 100 Giga in 5G, Call Center senza attese, 50 minuti verso l’estero, minuti illimitati e 200 SMS.

– Young 5G per gli Under 30: Giga illimitati in 5G per le app di social, chat, musica, e-learning, mappe e gaming, minuti e SMS illimitati + 80 Giga da usare come si vuole

– Call Your Country Premium 5G per chi è nato in un altro Paese: 200 Giga in 5G, 300 minuti verso 53 paesi e minuti illimitati in Italia.

Le offerte in promo sopra indicate prevedono un costo mensile, con il primo mese gratuito e senza vincoli di 31 giorni. Al termine del periodo promozionale gratuito, le offerte si rinnoveranno, salvo disdetta, al costo indicato con addebito, sul metodo di pagamento scelto, anche dell’eventuale costo di attivazione.

* Ookla® per la Rete mobile più veloce d’Italia In base alle analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per device con chipset moderni sulle tecnologie complessive di rete mobile, nel primo e secondo trimestre 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla

**Umlaut per Rete mobile dati migliore d’Italia : Test effettuati nel periodo Novembre-Dicembre 2020 sulla rete WINDTRE. Maggiori informazioni disponibili su www.windtre.it/umlaut

***WINDTRE copre il 95,4% della Popolazione in modalità 5G FDD DSS, e il 38,0% in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione. La tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente . Maggiori informazioni disponibili su: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/

