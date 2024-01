Winter World Masters Games, 'sfida' Di Centa-Bubka

L'olimpionica dà lezioni di fondo sulla pista di Santa Caterina

14-01-2024 18:03

Entrano nel vivo i Winter World Masters Games Lombardia 2024. Fino al 21 gennaio, oltre 3.700 atleti over 30 saranno protagonisti delle gare di 15 specialità invernali della neve e del ghiaccio in programma nei comuni lombardi e trentini. Per l’occasione, sulla pista di fondo si sono sfidati l’olimpionica Manuela Di Centa, presidente onorario della Fondazione e WWMG Lombardia 2024, e la leggenda del salto con l’asta Sergey Bubka, che presiede l’International Master Games Association, organizzazione che promuove i giochi. “Siamo stati dei professionisti, abbiamo raggiunto grandi traguardi nello sport – dice Bubka –, ma ci piace anche questo ruolo. Lo facciamo per noi e per incoraggiare altre persone”. (NPK) Fonte: International Masters Games Association