Wolff: "In Messico sfavoriti ma tutto è possibile"

02-11-2021 18:32

Toto Wolff ha presentato così il Gran Premio del Messico, il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: “Siamo tutti entusiasti di tornare a Città del Messico. È un posto così vivace e caloroso, riceviamo sempre una grande accoglienza. Non vediamo l’ora di tornare su questa pista, l’atmosfera è sempre elettrica. La Red Bull è andata bene in passato su questo tracciato, che non è il nostro preferito. Ma quest’anno ha dimostrato che tutto è possibile. Sei forte in circuiti dove prima eri debole e viceversa”.

“Continueremo a ragionare gara per gara e a prepararci al meglio ogni volta. Andremo in Messico concentrati sin dal venerdì per capire bene le prestazioni della vettura. La gara in Texas è stata un’ulteriore prova di quanto sia intensa questa battaglia in campionato. È una sfida che sta spingendo entrambe le squadre ai livelli più alti; la pressione positiva che stiamo mettendo su noi stessi sta rendendo questa lotta estremamente piacevole”.

Ad Austin “Hamilton ha puntato su una strategia alternativa per cercare di strappare la vittoria a un Verstappen molto veloce. Non è stato abbastanza, ma sappiamo che abbiamo dato il massimo e Lewis è stato perfetto nella sua caccia alla vittoria. Bottas ha guidato molto bene dopo essere partito in una posizione difficile a causa della penalità in griglia, che era la scelta giusta per noi in vista delle restanti cinque gare“.

