Wolfsburg, Mark Van Bommel: "Non possiamo paragonati al Siviglia"

Il tecnico del Wolfsburg Mark Van Bommel ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il temibile Siviglia. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Wolfsburg e Siviglia, mentre l’ultima gara della squadra tedesca in Champions League contro un’altra formazione spagnola risale ai quarti di finale 2015/16 contro il Real Madrid: i Blancos superarono quel turno.

Queste le parole dell’ex Milan:

“Non possiamo paragonarci a loro, giocano in Europa da tanti anni, hanno esperienza internazionale e trionfi in Europa League. Sono i favoriti di domani secondo molti, ma questo non significa essere per forza avvantaggiati. Per vincere dobbiamo segnare un gol in più dell’avversario, abbiamo il nostro piano. Quando ascolti l’inno della Champions sai che stai giocando nella più importante manifestazione europea. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera della Volkswagen Arena”.

OMNISPORT | 28-09-2021 22:40