Women's Champions League – Barcellona show in rimonta, Wolfsburg ko 3-2

Una finale degna di essere chiamata tale quella che va in scena al PSV Stadion dove le tedesche fanno la voce grossa nel primo tempo, mentre le catalane si prendono la Coppa nella ripresa.

03-06-2023 20:35

È ancora il Barcellona ad alzare al cielo la Women’s Champions League battendo in finalissima il Wolfsburg per 3-2.

Al “PSV Stadion” di Eindhoven va in scena una partita epica dove la voglia di non mollare del Barça ha prevalso sul gran primo tempo delle tedesche.

La partenza, infatti, è tutta di marca Wolfsburg che decide di attendere e ripartire. Tattica premiata nel giro di tre minuti quando il risultato è già di 0-2. Una leggerezza di Bronze spiana la strada a Pajor che le ruba palla al limite e poi lascia partire un destro su cui Panos non può nulla. Per Pajor è il nono gol in questa edizione di Champions, capocannoniera del torneo. Le spagnole tentano la reazione con il colpo di testa di Paredes da pochi passi, ma non trova il bersaglio. Poi tutti gli altri tiri a seguire sbattono sempre sulla retroguardia tedesca. E così al 37esimo è raddoppio: questa volta Pajor è in versione assist-woman, serve Popp che di testa è implacabile. Si va al riposo sul doppio vantaggio Wolfsburg.

Nella ripresa il Barça ha un altro piglio e riparte deciso nel ribaltare la situazione. In cinque minuti Patri Guijarro firma una doppietta incredibile. In entrambe i casi si inserisce da dietro, nella prima occasione devia di piede la sfera di Hansen, nella seconda devia di testa una palla al bacio di Aitana.

La squadra di Stroot accusa il colpo, mentre le blaugrana spingono forte e al 70’ la rimonta è completa: errore di Janssen, Mariona ne approffitta e rifornisce Rolfo, la botta della svedese è imparabile, 3-2. Le catalane reggono senza troppa fatica la timida reazione tedesca, fin quando il triplice fischio consegna loro la 2° Women’s Champions League in tre anni. Per il Wolfsburg è l’ennesima doccia fredda visto che dopo aver vinto nel 2013 e nel 2014, sono uscite battute da tutte le ultime tre finali a cui hanno preso parte.