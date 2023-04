World Aquatics Diving World Cup: al via la prima tappa in Cina

Appuntamento da domani con una formula tutta rivista. Tra gli azzurri attenzione a Chiara Pellacani

13-04-2023 10:54

Nuovo format per la World Aquatics Diving World Cup, al via domani (venerdì 14) a Xi’An in Cina. Il programma di gara della nuova Coppa del Mondo è diviso in tre giornate e comprende le sole specialità olimpiche (trampolino 3 metri e piattaforma, sia individuale che sincronizzata, maschile e femminile). Il terzo giorno è previsto il Team Event.

Il World Aquatics Diving World Cup comprende due tappe – dopo quella cinese, si gareggia a Montreal (5-7 maggio) – e una superfinale, che si svolgerà a Berlino (4-6 agosto). Hanno accesso alle prime due tappe i tuffatori che hanno ottenuto un quoziente punti specifico in uno dei cinque eventi di selezione (Olimpiadi di Tokyo 2020, Campionati Mondiali di Budapest 2022, Coppa del Mondo di Berlino 2022, Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022, Europei di Roma 2022). La soglia di accesso è stata determinata dalla media punti in eliminatoria dei Mondiali di Gwangju 2019 e Budapest 2022 e delle Olimpiadi di Tokyo.

Nel trampolino gli azzurri in gara sono Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci e Chiara Pellacani. Nella piattaforma individuale gli italiani in gara sono Andreas Sargent Larsen e Sara Jodoin di Maria, che disputeranno anche la prova sincro rispettivamente con Timbretti Gugiu e Maia Biginelli.