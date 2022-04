27-04-2022 17:55

Non è andata bene alle due azzurre in corsa per entrare nel tabellone principale del WTA 1000 di Madrid. Sulla terra battuta della capitale spagnola Martina Trevisan e Lucia Bronzetti hanno perso all’ultimo turno delle qualificazioni da due avversarie in questo momento più forti di loro, la toscana dall’estone Kaia Kanepi per 6-2 7-5, la romagnola dalla croata Petra Martic per 6-4 6-1.

