WTA 250 Bad Homburg: Bronzetti battuta nettamente da Kerber

22-06-2022 17:58

Finisce al secondo turno l’avventura di Lucia Bronzetti nel WTA 250 sull’erba tedesca di Bad Homburg. La 23enne romagnola è stata nettamente battuta per 6-2 6-3 in meno di un’ora e 10 minuti di gioco dalla 34enne beniamina di casa Angelique Kerber, ex numero 1 del mondo ora numero 18 e campionessa di Wimbledon nel 2018. Lucia, numero 72, ha perso tre volte la battuta, due nel primo set e una nel secondo, e ha avuto quattro occasioni, tutte fallite e tutte nel settimo game del secondo parziale, per strapparla a Kerber che ora affronterà nei quarti di finale la francese Alizé Cornet.