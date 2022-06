WTA 250 Bad Homburg, finale Andreescu-Garcia

24-06-2022 21:57

La finale del WTA 250 sull’erba tedesca di Bad Homburg la giocheranno Bianca Andreescu e Caroline Garcia, match mai giocato in precedenza. La 22enne canadese, ex numero 4 del mondo e vincitrice degli US Open del 2019 e attualmente numero 64, ha beneficiato del forfait in semifinale della rumena Simona Halep a causa di un infortunio al collo. La 28enne francese, attualmente numero 75 ma che è stata anche lei numero 4, ha piegato la connazionale Alizé Cornet in oltre due ore e tre quarti col punteggio di 7-6 3-6 7-5 annullando due set point nel primo parziale vinto al tie-break per 11-9.