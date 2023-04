WTA 250 Bogotà: festeggia Nuria Brancaccio, fuori Sara Errani

Per la 22enne prima vittoria sul circuito maggiore e ingresso nelle top200

05-04-2023 08:26

Nuria Brancaccio conquista la sua prima vittoria sul circuito maggiore. Lo fa contro l’ellenica Despina Papamichail (n. 152 del ranking) alla Copa Colsanitas, WTA 250 in svolgimento a Bogotà (Colombia). La 22enne ha sconfitto l’avversaria con un doppio 6-2. Questo successo le assicura anche l’ingresso nella top 200 WTA per la prima volta in carriera. Al secondo turno la attende l’austriaca Sinja Kraus (n. 168 WTA), che si è qualificata battendo l’argentina Nadia Podoroska (n.103 del ranking).

Se Brancaccio esulta, lo stesso non fa Sara Errani (n. 79 WTA e n. 5 del tabellone) che viene sconfitta dalla russa Elina Avanesyan (n.150 del ranking) per 6-1 6-0. Brancaccio era reduce dalla finale nel WTA 125k di San Luis Potosi persa contro Cocciaretto.