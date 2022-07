WTA 250 Varsavia: Paolini travolta da Garcia in semifinale

30-07-2022 14:42

Si ferma in semifinale contro Caroline Garcia la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 250 sulla terra battuta di Varsavia. La 28enne transalpina, numero 45 del mondo ma ex numero 4 e una delle tenniste più in forma del momento, tanto è vero che ieri ha battuto la beniamina locale e numero 1 del mondo Iga Swiatek, ha letteralmente spazzato via la toscana, numero 58, in poco più di un’ora di gioco. Quattro break subiti da Jasmine contro nessuno fatto: in parole povere, match senza storia. Ora Garcia incontrerà in finale la rumena Ana Bogdan, vincitrice con un doppio 7-5 sull’ucraina Kateryna Kozlova Baindl.