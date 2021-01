WTA Abu Dhabi: fuori la Muguruza; Kenin e Svitolina si salvano per un pelo

La sorpresa più clamorosa della giornata arriva nella parte alta del tabellone, quella più ricca di teste di serie rimaste. Garbine Muguruza e Maria Sakkari si scambiano i ruoli e la tennista greca mette a segno 11 ace per respingere gli assalti di Garbine, capace di costruire 13 palle break. In quasi due ore di battaglia la resilienza di Sakkari sotto pressione fa la differenza in una partita in cui Muguruza ha avuto più volte in mano il pallino del gioco. nonostante questo, la spagnola cede nel finale Sakkari [9] b. Muguruza [5] 7-5 6-4 e a passare ilturno è proprio la greca che se la vedrà contro la Sabalenka.

A due facce le prestazioni delle due teste di serie del torneo di Abu Dhabi, Sofia Kenin ed Elina Svitolina. La campionessa in carica degli Australian Open parte in sordina contro Yuliya Putintseva per poi salire alla distanza. La tennista americana ha una partenza sprint nel secondo set che la porta avanti di un break, ma al momento di servire per il secondo set un improvviso calo di rendimento rimette in discussione il parziale. I problemi al servizio continuano nel terzo set e Putintseva si trova sotto addirittura di due break. Un sussulto della tennista kazaka la riporta sotto di un break ma questa volta la numero 1 del tabellone riesce a chiudere la partita al terzo match point.

Ancora più nei guai si è messa Elina Svitolina, che contro la russa Alexandrova vince agevolmente il primo set, ma che dopo aver servito per il match nel secondo set rischia addirittura di perderla. Svitolina riesce a riprendere la partita per i capelli e portarla al tie-break, che, come nella partita di Kenin, non ha un padrone e solamente 5 volte su 18 punti chi serviva non ha subito un mini-break. Svitolina salva i primi due match point a sfavore e chiude dopo due ore e trentacinque di battaglia. Il prossimo turno le riserverà un’altra russa, la numero 46 del mondo Kudermetova, che ha superato Paula Badosa in tre set.

OMNISPORT | 11-01-2021 11:54