09-01-2022 18:24

Comincia benissimo il 2022 per la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. L’australiana ha vinto il WTA 500 di Adelaide, suo 14° torneo del circuito maggiore che si aggiudica in carriera, dominando per 6-3 6-2 in finale in poco più di un’ora di gioco la kazaka Elena Rybakina, numero 14 del ranking.

