WTA Finals Guadalajara: Sakkari domina Swiatek

11-11-2021 22:55

Nella prima partita del gruppo Chichen Itza delle WTA Finals di Guadalajara la greca Maria Sakkati, numero 6 del mondo, ha battuto la polacca Iga Swiatek, numero 9, col punteggio di 6-2 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco e senza mai perdere un turno di battuta, strappandola per tre volte all’avversaria nel terzo e nel settimo gioco del primo set e nel settimo game del secondo. La seconda partita del girone si giocherà nella notte italiana tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo ma prima favorita per l’assenza dell’australiana Ashleigh Barty, e la spagnola Paula Badosa, numero 10.

OMNISPORT