WTA Finals Guadalajara: semifinali Badosa-Muguruza e Kontaveit-Sakkari

16-11-2021 10:21

Le ultime due partite dei gironi eliminatori delle WTA Finals hanno determinato gli accoppiamenti delle semifinali dell’ultimo torneo femminile del 2021 che si sta disputando sul cemento di Guadalajara.

Nella prima, la spagnola Paula Badosa ha subito la prima sconfitta del torneo da parte della polacca Iga Swiatek, che si è imposta per 7-5 6-4 e ha colto invece la sua prima, e inutile vittoria nel gran galà del tennis femminile in Messico. Badosa era comunque già sicura del posto in semifinale e si è qualificata come prima nel girone, stasera affronterà la connazionale Garbine Muguruza in un derby tutto spagnolo.

Nell’ultima partita del girone di Badosa ha staccato il biglietto per le Final Four la greca Maria Sakkari, che dopo una battaglia di quasi tre ore ha piegato col punteggio di 7-6 6-7 6-3 la bielorussa Aryna Sabalenka, che era la prima favorita del torneo vista l’assenza della numero 1 del mondo Ashleigh Barty e che invece viene clamorosamente eliminata. Sakkari in semifinale se la vedrà con la vincente dell’altro girone, l’estone Anett Kontaveit, che insieme a Badosa è la tennista più in forma di questa fine del 2021.

OMNISPORT