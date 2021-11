Wta Finals: la finale sarà Kontaveit-Muguruza

17-11-2021 08:50

Saranno Anett Kontaveit e Garbine Muguruza a contendersi il titolo delle Wta Finals 2021.

A Guadalajara l’estone e la spagnola hanno regolato rispettivamente Maria Sakkari (6-1, 3-6, 6-3) e Paula Badosa (6-3, 6-3), ovvero la prima e la seconda classificata del Chichen Itza Group.

La finale, in programma nella notte italiana di mercoledì, sarà quindi il remake della sfida del Teotihuacan Group, che è stata vinta da Muguruza per 6-4, 6-4, ma quando Kontaveit era già certa del pass per le semifinali.

Nella prima semifinale, il derby spagnolo, non c’è stata storia: dopo le ottime prestazioni offerte nel girone, Badosa è parsa contratta, perdendo subito il servizio al terzo gioco e poi in chiusura di set. Stesso schema in apertura del secondo set, che ha visto Muguruza scappare subito sul 3-0, chiudendo di fatto i conti.

Più combattuta la seconda semifinale, durata due ore esatte. Kontaveit ha dominato il primo set, vinto in 27 minuti, complici i tanti errori di Sakkari, che ha però reagito nels econdo set sfruttando la propria solidità al servizio e brekkando l’avversaria nel settimo gioco.

Nel set decisivo a condannare la grecia sono stati ancora i troppi gratuiti: Sakkari ha prima strappato il servizio a Kontaveit per poi cedere il proprio a zero e perdere anche il successivo turno di battuta dopo essere stata avanti 40-0.

