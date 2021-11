13-11-2021 11:23

L’estone Anett Kontaveit è la prima a essersi qualificata per le semifinali delle Wta Finals di Guadalajara. La numero 8 del mondo, dopo aver battuto in due set (6-4 6-0) Karolina Pliskova ha ottenuto la certezza matematica del passaggio del turno grazie al successo in rimonta di Garbine Muguruza su Barbora Krejcikova per 2-6 6-3 6-4.

La spagnola resta in corsa e si giocherà l’altro posto in semifinale con Karolina Pliskova.

OMNISPORT