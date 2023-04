WTA Madrid, eliminate Paolini e Bronzetti

Giornata nera per il tennis azzurro, dopo il ritiro di Jasmine Paolini: passano il turno la polacca Magdalena Frech e l'ucraina Lesia Tsurenko.

26-04-2023 19:19

Non parte affatto bene il torneo WTA 1000 di Madrid per i colori italiani, al ritiro di Camila Giorgi nel terzo set contro l’egiziana Mayar Sherif fanno compagnia le sconfitte di Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, eliminate rispettivamente dalla polacca Magdalena Frech, proveniente dalle qualificazioni, e dall’ucraina Lesia Tsurenko.

La tennista toscana ha ceduto in due set (6-2, 6-3) dopo un’ora e venti minuti di gioco: la Nr. 68 del Ranking non vince una partita di livello da inizio febbraio (Lione); in entrambi i set l’azzurra è andata in vantaggio, strappando il servizio alla rivale nel terzo game. La riminese è invece piegata in un’ora e venticinque minuti, sempre dopo set privi di storia, in cui il servizio dell’azzurra fatica e permette all’ucraina di indirizzare lo scambio: è 6-1, 6-3. Nel primo set il 27-14 che classifica i punti vinti spiega perché la 24enne non abbia mantenuto alcun servizio, mentre nel secondo c’è il rimpianto di una palla del contro-break sprecata in avvio. Il bottino di Bronzetti a servizio è 15/40, con Tsurenko efficace 33 volte su 65 in risposta: le palle-break concesse in otto turni di servizio sono state undici, un dato che non può che condizionare il risultato, sarà la NR. 77 del Ranking a incrociare nel secondo turno l’elvetica Jil Teichmann.

Tocca alla veterana Sara Errani, semifinalista in questo torneo dieci anni fa, rialzare la testa del tennis di casa nostra: la NR. 83 del Ranking, promossa dalle qualificazioni, affronta la montenegrina Danka Kovinic, NR.57 del Ranking.