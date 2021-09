WTA Portorose, Jasmine Paolini ai quarti di finale

Dopo Lucia Bronzetti, anche Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del WTA sul cemento sloveno di Portorose. La 25enne toscana di Bagni di Lucca, numero 87 del mondo, ha battuto per 6-3 6-2 la russa Anna Kalinskaya, numero 145, in un match più complicato di quanto dica il punteggio, perché è durato quasi due ore, oltre tutto con un’interruzione a causa della pioggia, ma dallo 0-2 per la sua avversaria nel secondo set, dopo aver subito l’unico break a suo sfavore del match, Jasmine ha preso il volo vincendo sei game consecutivi. Ora incontrerà la vincente tra la ceca Tereza Martincova e la rumena Sorana Cirstea, mentre Bronzetti affronterà la testa di serie numero 2 del torneo, la kazaka Yulia Putintseva.

