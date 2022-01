WTA Sydney 2022: la finale sarà Barbora Krejcikova-Paula Badosa

14-01-2022 11:42

A giocarsi il titolo sul cemento australiano saranno domani Barbora Krejcikova e Paula Badosa. Entrambe le tenniste vincenti nelle rispettive semifinali: la ceca ha avuto la meglio sull’estone Anett Kontaveit, mentre la spagnola ha superato la russa Daria Kasaktina.

Nel primo match di giornata la numero 4 al mondo Barbora Krejcikova sconfigge Kontaveit (n.7 del ranking) in un match davvero incredibile. Il primo set è tutto appannaggio della Kontaveit che in meno di mezz’ora rifila un sonoro 6-0 alla ceca. Ferita nell’orgoglio la Krejcikova cambia decisamente ritmo e conquista il secondo parziale per 6-4. Tutto si decide al terzo set e qui lo spettacolo e i colpi di scena non mancano di certo: le occasioni per vincere sono tante da entrambe le parti, ma ad uscirne trionfante è Krejcikova grazie a un clamoroso 14-12 nel tie-break finale dopo aver annullato ben sette match point. Per la ceca arriva dunque la sesta finale WTA e la chance di alzare il quarto titolo in carriera.

Completamente differente la seconda semifinale. La spagnola Badosa infatti, domina entrambi i set contro la russa Daria Kasatkina (n.26 WTA) e chiude i giochi con un doppio 6-2 6-2 in un’appena un’ora e 15 minuti. Questo successo permetterà alla tennista spagnola di avere la possibilità di alzare il terzo titolo in carriera dopo le vittorie al Masters 1000 di Indian Wells e al WTA 250 di Belgrado.

Risultati Semifinali

Barbora Krejcikova (CZE) (3) – Anett Kontaveit (EST) (4) 0-6 6-4 7-6

Paula Badosa (ESP) (5) – Daria Kasatkina (RUS) 6-2 6-2

OMNISPORT