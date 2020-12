WWE, il ritorno di Hogan: "Non so cosa aspettarmi"

Hulk Hogan è uno delle leggende del wrestling. The Immortal (uno dei suoi soprannomi) è pronto a tornare per l’evento WWE Legends Night, in programma il prossimo 4 gennaio.

Sarà una delle tante icone della WWE protagoniste dell’atteso evento: “Non so nemmeno cosa aspettarmi. Vado lì solo per divertirmi, ricordare con gli amici, ma quando parli di avere Flair e Kurt Angle lì, Big Show, Carlito… tutto è possibile. Potremmo finire sul ring, fratello. Potremmo finire per conquistare l’intera WWE in una sola notte. Non sai cosa succederà. Ecco perché sono così emozionato”, le parole dello stesso Hulk Hogan.

OMNISPORT | 31-12-2020 09:27