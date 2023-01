Wwe sotto choc: Hulk Hogan può finire sulla sedia a rotelle

La rivelazione di Kurt Angle: "Non sente le gambe e tutto questo è accaduto dopo un’operazione alla schiena che non è andata bene".

31-01-2023 20:51

Una brutta notizia ha scosso il mondo del wrestling e dello sport in gionata: Hulk Hogan rischia seriamente di finire sulla sedia a rotelle. Queste le parole di Kurt Angle sul collega: “Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo – ha detto Angle, ospite di un podcast, raccontando di averlo visto camminare con un bastone -. Non ha alcun dolore e non può sentire niente. Mi dispiace davvero: ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato”.

“Hulk non sente le gambe e tutto questo è accaduto dopo un’operazione alla schiena che non è andata bene”, ha concluso l’ex campione olimpico Kurt Angle. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare notizie più chiare su Hulk Hogan.

Soprannominato “The Incredible” e successivamente “The Immortal”, l’americano è tra le superstar WWE più riconosciute a livello mondiale, nonché una delle maggiori icone del wrestling di tutti i tempi. La leggenda del wrestilng, che si è fatto conoscere al grande pubblico dopo Rocky 3, è stato uomo simbolo degli anni ’80 e ’90 in wwe fino all’approdo in Wcw (la compagnia rivale all’epoca) e farà 70 anni l’11 agosto.

Una carriera lunghissima e – ovviamente – anche piena di infortuni per Hogan, che nel corso della sua vita si è sottoposto a circa 25 operazioni chirurgiche. Un corpo martoriato, che adesso potrebbe non salire più in un ring per combattere.