21-01-2023 22:14

Il tecnico del Barcellona Xavi in conferenza stampa ha confermato Franck Kessie, allontanando le sirene del mercato: “Franck è un giocatore importante e dinamico, fisico, che sa segnare. Ha fatto un passo in avanti, non è facile adattarsi a un’altra filosofia”.

“È successo ad Abidal, Mascherano, Touré, Keita, ne ricordo diversi. La partita che ha fatto a Ceuta è il livello giusto”, ha spiegato l’allenatore dei catalani.