Yamaha, Fabio Quartararo: “Mondiale adesso difficile ma non impossibile"

19-10-2022 13:30

Dopo aver passato quasi tutta la stagione a guardare tutti dall’alto, adesso il campione del mondo in carica è costretto ad inseguire. La rincorsa di Bagnaia ha trovato i suoi frutti proprio domenica scorsa, quando il rider piemontese ha superato in classifica l’alfiere Yamaha nel gp d’Australia.

Quartararo adesso si trova nella situazione scomoda di dover recuperare ben 14 punti (in realtà 15, considerando il minor numero di vittorie in stagione) su Francesco Bagnaia a due gare dalla fine.

“È chiaro che dopo quanto accaduto in Australia, siamo davvero molto delusi e ora abbiamo davanti a noi un compito difficile, ma forse non ancora impossibile. Dobbiamo colmare un gap di 14 punti a due gare dalla fine. Faremo del nostro meglio questo fine settimana a Sepang per recuperare alcuni punti“, queste le parole de El Diablo al sito ufficiale del Team Factory Yamaha.

Venerdì si torna in pista per le prime libere, ma Fabio è comunque pronto a vendere cara la pelle. “Ad inizio stagione, nei primi test, eravamo soddisfatti del mio ritmo a Sepang, quindi vedremo a che punto siamo adesso. Come ho detto dopo la gara di Phillip Island, voglio concentrarmi sul godermi di nuovo la guida – perché è così che di solito sono il più veloce“.