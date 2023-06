Yamaha sempre più in crisi, Fabio Quartararo: "Non troviamo soluzioni"

Il centauro della Yamaha deluso per l'undicesimo posto al Mugello

11-06-2023 18:10

L’undicesima posizione al Mugello non può soddisfare il pilota della Yamaha Fabio Quartararo, che ai microfoni di Sky ha espresso tutta la sua amarezza.

“Facciamo un passo avanti e il momento successivo ne facciamo uno indietro. Cerchiamo di migliorare, ma non troviamo mai veramente una soluzione”, sono le parole del campione del mondo 2021 di MotoGp.

“In gara sono stato tutto il tempo dietro a Enea Bastianini, ma non sono riuscito a superarlo. Ecco perché è stata un’altra domenica difficile”, ha continuato il francese, sempre più frustrato.

“Mi sentivo molto meglio con la gomma posteriore morbida, ma io e il team abbiamo deciso di non usare la gomma morbida perché la ritenevamo inadatta per la gara. Ma la gomma media non è stata la decisione migliore”, ha dichiarato il transalpino, arrivato a 18 secondi dal dominatore del Gp Pecco Bagnaia.