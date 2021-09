Yamaha: ufficiali Dovizioso in Petronas e Morbidelli nel team ufficiale

Sono arrivati oggi gli annunci ufficiali degli approdi di Andrea Dovizioso e di Franco Morbidelli ai due team della Yamaha della MotoGP, il forlivese correrà con la squadra Petronas fino al 2022, e fino alla fine di quest’anno al fianco di Valentino Rossi, l’italobrasiliano invece gareggerà nel team ufficiale della casa giapponese fino al 2023.

“Correre con la Yamaha è sempre stato il mio sogno, ed è per questo che quando è arrivata l’opportunità non ci ho pensato due volte, anche se so che sarà una sfida difficile per me – ha detto Dovizioso – ho molte cose da imparare perché salirò su una nuova moto, e insieme ad una nuova squadra dovrò assimilare un nuovo sistema di lavoro. È una grande sfida che inizia a Misano, il mio GP di casa. Questo lo rende ancora più eccitante. Non vedo l’ora di essere in sella alla mia M1”.

“Sono molto contento e felice di affrontare questo fine settimana e questo attesissimo nuovo capitolo con il team Factory Yamaha. Ho cercato di recuperare il più possibile per la fase finale di questo campionato. Volevo fare il mio ritorno su una pista che conosco bene e di cui ho grandi ricordi, come Misano – dice Morbidelli – non vedo l’ora di saltare in moto e iniziare il mio viaggio con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Naturalmente voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, a partire da Ito-san, Lin, Maio, Sumi-san, la VR46 Riders Academy, e tutte le altre persone che hanno reso possibile questa collaborazione”.

