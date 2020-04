Yonghong Li stronca Commisso

Il Milan sembra essere ancora nel cuore di Yonghong Li. L’ex presidente rossonero, intervistato da 'SempreMilan.com', non ha infatti risparmiato critiche all’attuale proprietà del club, oltre che a un aspirante e illustre compratore del passato…: "Io ho una passione per questo club, mentre il fondo Elliott mi sembra animato da altri propositi" ha detto Li.

Yonghong ne ha anche per Gazidis e torna sulla propria gestione del mercato, non smentendo l'interessamento per Ronaldo: “Gazidis dovrebbe probabilmente cambiare la sua strategia, visti i risultati. Noi abbiamo provato a fare il meglio, ma le logiche del calciomercato non sono così semplici. Se abbiamo provato a prendere Ronaldo? Cristiano è un fuoriclasse di livello mondiale…".

Infine una rivelazione sull’offerta, rifiutata, di Rocco Commisso, poi divenuto presidente della Fiorentina: "L'offerta di Commisso fu irricevibile. Un vero insulto, decisi di non sprecare il mio tempo con lui".

SPORTAL.IT | 28-04-2020 22:43