Youth League, impresa della Juventus: travolto il Chelsea con super Soulé

23-11-2021 18:32

Penultima giornata della fase a gironi anche per quanto concerne la Youth League, massima competizione continentale riservata alle formazioni Primavera e nuova impresa della Juventus.

La formazione allenata da Andrea Bonatti è andata a vincere per 3-0 in casa del Chelsea, centrando il primo posto nel girone e costringendo i Blues a dover difendere la seconda piazza all’ultima giornata in Russia contro lo Zenit.

Inerzia a favore dei bianconeri già nel primo tempo, con il tris che ha suggellato un dominio incontrastato: a Matias Soulé, fresco di convocazione nella nazionale maggiore dell’Argentina, bastano pochi secondi per depositare in rete il pallone del vantaggio dopo aver dribblato Hall, che alla mezz’ora causa il rigore trasformato da Miretti stendendo Turco .

È poi proprio quest’ultimo a siglare la terza rete a ridosso dell’intervallo, finalizzando al meglio una bella azione di contropiede avviata dal solito Soulé.

OMNISPORT