Youth League: sorteggiato il tabellone fino alla finale del 25 aprile

14-02-2022 13:14

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Youth League, che si disputeranno l’1 e 2 marzo in gara unica (in caso di parità si andrà direttamente ai rigori). La Juventus, unica italiana in gara, affronterà l’AZ Alkmaar in Olanda.

Ecco tutti gli accoppiamenti e il tabellone fino alla finale:

Liverpool-Genk

Real Madrid-Atletico Madrid

AZ Alkmaar-Juventus

Dinamo Kiev-Sporting

Manchester United-Borussia Dortmund

Zilina-Salisburgo

PSG-Siviglia

Midtjylland-Benfica

Quarti (15-16 marzo)

1 AZ Alkmaar/Juventus vs Liverpool/Genk

2 Paris Saint-Germain/Sevilla vs Žilina/Salzburg

3 Dinamo Kiev/Sporting vs Midtjylland/Benfica

4 Manchester United/Borussia Dortmund vs Real Madrid/Atlético

Semifinali (22 aprile, Nyon)

Vincente 1 – Vincente 3

Vincente 2 – Vincente 4

Finale: 25 aprile, Nyon

OMNISPORT