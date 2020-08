Youth League, trionfa il Real Madrid

Il Real Madrid Under 19, allenato da Raúl, trionfa in Youth League. I giovani della Casa Blanca hanno battuto per 2-3 il Benfica nell’ultimo atto della competizione, riscattando così almeno in parte le delusioni che il calcio spagnolo ha vissuto in questa stagione nella Champions League “dei grandi”. Per l’ex attaccante del Real prima vittoria alla prima finale da allenatore.

Il primo tempo del match è stato tutto di marca madridista, con due goal che sembravano aver messo in ginocchio il Benfica: vantaggio di Pablo Rodriguez dopo 26 minuti e raddoppio con l’autogoal di Jocù.

La ripresa ha visto i portoghesi tornare in partita con la doppietta di Gonçalo Ramos, intervallata dal goal del momentaneo 1-3 firmato da Miguel Gutierrez. Il Benfica ha avuto anche la chance del 3-3 su rigore, con Tiago Dantas, mancandola, con la parata del portiere Lopez.

Il Madrid nell’albo d’oro succede al Porto ed è la seconda squadra spagnola a vincere il trofeo dopo il Barcellona, campione nel 2014 e nel 2018. Il trofeo è stato vinto in passato anche da Chelsea e Salisburgo.



OMNISPORT | 25-08-2020 20:47